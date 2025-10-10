ЕК пока не готова обсуждать экспроприацию активов российских бизнесменов

Есть предложения Еврокомиссии на этот счет, которые сейчас рассматриваются

БРЮССЕЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари заявил, что ЕК пока не готова обсуждать экспроприацию активов российских бизнесменов.

"Мы рассматриваем только использование суверенных активов, то есть блокированных активов российского Центробанка в европейской юрисдикции. Это наша позиция. Есть предложения Еврокомиссии на этот счет, которые сейчас рассматриваются", - сказал Уйвари на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы журналистов, допускает ли Еврокомиссия возможность присвоения активов российских бизнесменов, то есть физических и юридических лиц.

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка 185 млрд евро из 210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с Бельгией финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны ЕС не пошли.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль организует юридическое преследование причастных к краже российских активов.