Ким отметила, что "необанки" не представляют угрозы для крупных игроков

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Российские цифровые платформы не преследуют цели захватить банковский сектор, а направлены на повышение благополучия потребителей. Об этом сообщила журналистам глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким в рамках форума "Финополис-2025".

"Необанки будут удобны и востребованы. Не надо видеть в них угрозу, это всего лишь элемент конкуренции. Мы не занимаем ничью сторону, мы помогаем найти баланс и выступаем арбитром, защищаем клиентов и партнеров", - сказала Ким.

Она указала, что цифровые платформы работают во благо людей, а не стремятся захватить сферу банков. Поэтому неправильно говорить, что маркетплейсы надо регулировать как банки, отметила глава РВБ.

