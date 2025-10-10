В РФ приложение "Инспектор" будут применять в 10% проверок бизнеса к 2026 году

Статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил, что сервис позволяет лучше понимать, что делает инспектор на объекте, а также быстро получать данные при дальнейших разбирательствах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ рассчитывает к 2026 году распространить применение мобильного приложения "Инспектор" как минимум на 10% проверок бизнеса контрольными ведомствами. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на выездном заседании комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства в сфере государственного и муниципального контроля.

"Нам важно в этом году, чтобы подавляющее большинство всех контрольных ведомств перешло и начало применять приложение "Инспектор" в своей деятельности. Мы должны к концу года выйти на то, что у нас не менее 10% всех мероприятий проводится с использованием него. Чтобы в следующем году по результатам этой апробации где-то его доработать и выходить уже на более серьезные цифры", - сказал Херсонцев.

Он подчеркнул, что приложение позволяет лучше понимать, что делает инспектор на объекте, а также быстро получать данные при дальнейших разбирательствах.

"Инспектор" - это приложение для сотрудников государственных органов, представителей бизнеса и физических лиц, которое позволяет проводить проверки и участвовать в контрольно-надзорных мероприятиях в дистанционном формате. В 2024 году участниками эксперимента по внедрению приложения стали Минкультуры, Минпромторг, Минстрой, Роскомнадзор, Росалкогольтабакконтроль, Рособрнадзор, ФССП России, МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор.