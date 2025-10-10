Россия и Индия контактируют по взаимному продвижению продукции АПК

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт также сообщил, что РФ необходима диверсификация импорта бананов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия и Индия находятся в постоянном контакте по взаимному продвижению продукции АПК. Об этом журналистам сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на полях XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Мы с Индией находимся в рабочем процессе по взаимному продвижению продукции: и из России в Индию, и из Индии в Россию", - сказал Данкверт.

Глава службы также сообщил о планах по переговорам с советником министра торговли и промышленности Индии.

"Нужно решить ряд вопросов", - подчеркнул он.

Данкверт также отметил, что России необходима диверсификация импорта бананов.

"Индия является крупнейшим производителем бананов, производит 33 млн тонн в год и может поставлять 100-300 тыс. тонн бананов в Россию", - подчеркнул он.

