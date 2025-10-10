Глава Т-технологий призвал не спешить с регулированием ИИ в России

Станислав Близнюк отметил, что эта технология еще не достигла такого состояния, чтобы ее регулировать

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Глава Т-технологий Станислав Близнюк предложил не торопиться с введением регулирования на использование искусственного интеллекта в России.

"Эта технология [ИИ], она пока еще не достигла такого состояния, чтобы ее регулировать. Она, наоборот, должна развиваться, и здесь надо больше и больше участников привлекать", - сказал Близнюк, выступая на сессии "Человек в эпоху финтеха: защита или гиперопека?" на форуме "Финополис".

Глава Т-технологий отметил, что развитие ИИ в финансовом секторе стимулирует внедрение технологии и в других отраслях - от медицины до промышленности. По словам Близнюка, Центральный банк может подать хороший пример другим организациям и популяризировать ИИ.

"Давайте тогда мы договоримся по результатам такого обсуждения - я знаю, что сегодня будет более подробно обсуждаться - вместе с рынком [нужно] проработать такой инструментарий защиты прав потребителей вместо того, чтобы гоняться с дубинкой регулирования, что называется", - ответила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на предложение Близнюка.

