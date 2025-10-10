NBC: компания в США уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностей

В UPS сообщили, что посылки скапливаются на складах компании, поэтому от многих из них приходится избавляться

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, уничтожает тысячи посылок из-за трудностей, вызванных таможенной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

"Тысячи посылок, отправляемых UPS в США , застревают в транспортных узлах по всей стране, не в силах преодолеть новые таможенные требования, введенные администрацией Трампа", - говорится в публикации.

В UPS сообщили, что посылки скапливаются на складах компании, поэтому от многих из них приходится избавляться. Неизвестность местонахождения посылок вызвала волну недовольств среди клиентов компании.

NBC отмечает, что задержки вызваны изменчивостью тарифной политики США в отношении конкретных стран и определенных групп товаров.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.