Совкомбанк предложил использовать ИИ для радикального снижения мисселинга

Искусственный интеллект не поддается попыткам утаивания информации, сообщил первый заместитель председателя правления Сергей Хотимский

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил о необходимости применения технологий искусственного интеллекта для снижения мисселинга при продаже финансовых продуктов и повышения информированности клиентов о рисках и структуре предложений. Такое мнение он высказал на форуме "Финополис-2025".

"Прежде чем что-то запрещать, ограничивать, давайте попробуем технологическим образом осветить наш финансовый город просто для того, чтобы сделать некоторые типы и способы недобросовестных практик невозможными. Искусственный интеллект способен вот эти преступления в целом радикально снизить", - сказал он.

Хотимский подчеркнул, что мисселинг является преступлением, но полностью устранить его невозможно, поэтому задача рынка состоит в минимизации таких практик. Он провел параллель с эффектом видеонаблюдения и распространения безналичных платежей на снижение определенных типов преступлений, указав, что волна технологий искусственного интеллекта способна радикально сократить нарушения.

По словам банкира, мисселинг возникает двумя способами: через финансовую инженерию, когда значимые условия прячутся в массиве документов на 10-100 страниц, и через действия продавца на "последней миле", смещающего акценты с ключевых рисков. Он предложил включать на первую страницу каждого продукта полстраницы простого интуитивно понятного разъяснения главных рисков и отличий от принятых стандартов, сопоставляя условия со стандартами, которые уже сформулированы и приняты в ипотеке и автокредитовании.

Хотимский также отметил, что искусственный интеллект не поддается попыткам утаивания информации и извлечет критичные условия даже с 18-й страницы мелким шрифтом. Технологии также позволяют прозрачно разобрать сложные инструменты, например структурные ноты, показывая стоимость опциона и вкладной ставки. Он сообщил о совместных экспериментах с Банком России с положительными результатами и выразил уверенность, что пилотные проекты и масштабирование снизят мисселинг без жестких ограничений, что выгодно добросовестным участникам рынка.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума "Финополис-2025".