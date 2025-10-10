Генпрокуратура передала в суд дело о растрате 34 млрд рублей в банке "Открытие"

Обвиняемые скрылись за пределами России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила для заочного рассмотрения в суд уголовное дело о растрате 34 млрд рублей в банке ПАО "Финансовая корпорация Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящихся в розыске бывших председателя правления ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" Евгения Данкевича, акционеров указанной кредитной организации Бориса, Александра и Дмитрия Минцов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", - сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемые совместно с неустановленными лицами организовали приобретение ФК "Открытие" заведомо неликвидных биржевых облигаций на сумму 34 млрд рублей. Кроме того, как считает следствие, Данкевич и Минцы путем выдачи в пользу подконтрольной им иностранной компании фиктивной банковской гарантии на 7 млрд рублей попытались похитить имущество кредитной организации в указанном размере, но не смогли довести преступление до конца.

Как сообщалось ранее, по данным следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, а также председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 груп финанс".

Обвиняемые скрылись за пределами РФ и объявлены в международный розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.