Совкомбанк и "Авито" будут развивать финтех-решения в автокредитовании

Клиенты смогут оформлять кредиты в режиме "одного окна"

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Совкомбанк и группа компаний "Авито" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое позволит клиентам Совкомбанка оформлять автокредиты на платформе в режиме "одного окна". Документ был подписан на "Финополисе-2025".

Отмечается, что ключевая цель партнерства - развитие финтех-решений, которые позволят клиентам Совкомбанка оформлять автокредиты в режиме "одного окна" - полностью внутри интерфейса платформы "Авито". Соглашение предусматривает, что Совкомбанк будет использовать финансовую платформу "Авито Финанс" для предоставления полного спектра своих кредитных продуктов физическим лицам - пользователям "Авито".

"Подписание этого соглашения - важный шаг в развитии нашего цифрового бизнеса. Партнерство с крупнейшим классифайдом страны позволяет нам вывести автокредитование на новый уровень удобства и доступности. Теперь клиенты смогут быстро и легко оформить кредит прямо в процессе выбора автомобиля на "Авито", что значительно ускоряет и упрощает всю процедуру покупки", - отметил первый зампредседателя правления банка Сергей Хотимский.

По словам директора по финансовым сервисам "Авито" Татьяны Жарковой, объединение экспертизы банка с масштабом аудитории платформы позволит сделать процесс покупок максимально удобным и доступным для миллионов пользователей.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума "Финополис-2025".