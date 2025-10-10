ЦРПТ и ГК "ВИК" создадут Центр компетенций по маркировке ветеринарных препаратов

Меморандум о партнерстве предусматривает совместную работу в сфере маркировки лекарственных средств для ветеринарного применения и сопутствующей продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) и торговый дом "ВИК" (входит в ГК "ВИК") подписали меморандум о партнерстве, в рамках которого планируется создать отраслевой Центр компетенций по маркировке ветеринарных препаратов. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ по итогам подписания на выставке "Золотая осень".

"Безопасность и прослеживаемость ветеринарных препаратов - это не только вопрос контроля оборота товаров, но и прямая связь со здоровьем животных, в конечном счете - с качеством и безопасностью продуктов питания на полках магазинов. Создание Центра компетенций вместе с группой компаний "ВИК" нацелено на то, чтобы развивать наиболее эффективные и удобные для отрасли решения по интеграции маркировки, а также донести значение этого процесса до всех участников цепочки", - рассказал член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов.

Отмечается, что документ предусматривает совместную работу в сфере маркировки лекарственных средств для ветеринарного применения и сопутствующей продукции. "Совместный с ЦРПТ Центр компетенций поможет всем производителям и дистрибьюторам легче интегрироваться в систему маркировки. Мы рады возможности сотрудничества с оператором системы "Честный знак" и надеемся на эффективную работу по развитию современного прозрачного рынка ветеринарных препаратов", - прокомментировал замгендиректора по развитию производства ГК "ВИК" Марк Лебедев, слова которого приведены в сообщении.

Как сообщили в ЦРПТ, стороны также будут готовить аналитические материалы и предложения по совершенствованию нормативной базы в области маркировки ветеринарной продукции, обмениваться опытом и успешными практиками для поддержки процесса внедрения новых технологий.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

