В Петербурге с 15 октября вводится новая система тарифов на платную парковку

Она коснется Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Дифференцированные тарифы на платную парковку вводятся в четырех административных районах Санкт-Петербурга с 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту города.

"С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге вводится новая система тарифов на платную парковку, основанная на дифференцированном ценообразовании", - отмечается в сообщении.

В рамках новой системы стоимость парковки будет зависеть от уровня ее востребованности. Новая система коснется Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов.

При расчете размера оплаты будет применяться один из четырех коэффициентов загрузки (КЗ). При уровне загрузки менее 50% будет действовать КЗ 1, при загрузке 50-70% - КЗ 2, при 70-85% - КЗ 3, при загрузке более 85% - КЗ 4. В зависимости от уровня загрузки стоимость для транспорта категории А и М будет варьироваться от 50 до 180 рублей в час, для категории Б - от 100 до 360 рублей в час.

Все оформленные к настоящему времени парковочные разрешения будут действовать на прежних условиях. Кроме того, без изменения останется возможность бесплатной парковки для льготников. "Прежними остаются способы и правила оплаты за пользование парковочными местами. Время пользования тоже не изменилось - с 08:00 до 20:00 ежедневно, с 20:01 до 07:59 парковка бесплатна для всех", - уточняется в сообщении.