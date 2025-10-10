Россия получила право на экспорт животноводческой продукции в Тунис

РФ сможет поставлять мясо, мясное сырье и субпродукты, консервы, колбасы и другое

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия получила право на экспорт животноводческой продукции в Тунис, сообщили в Россельхознадзоре.

"Россельхознадзор согласовал с тунисским компетентным ведомством ветеринарные сертификаты и получил доступ на поставки из России в Тунис следующих видов продукции: мяса, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы и крупного рогатого скота, баранины, козлятины, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке овец и коз", - говорится в сообщении.

Также Россия может поставлять в Тунис консервы, колбасы и другие виды готовых изделий из мяса птицы, крупного и мелкого рогатого скота, кормовые добавки для кошек и собак и готовые корма для этих видов животных, прошедшие термическую обработку.

Для начала отгрузок заинтересованные предприятия-экспортеры должны пройти обследование и быть включенными в реестр экспортеров информационной системы "Цербер".