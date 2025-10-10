ЦРПТ и "Агропромцифра" будут повышать прослеживаемость продукции АПК

Меморандум о партнерстве направлен, в частности, на совместную работу в сфере инфобезопасности государственных информационных систем и повышение эффективности процессов маркировки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) и "Агропромцифра" будут сотрудничать для защиты государственных информационных систем и большего повышения эффективности маркировки в агропромышленном комплексе (АПК). Свои подписи в меморандуме на выставке "Золотая осень" поставили член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов и гендиректор компании "Агропромцифра" Ольга Чебунина, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"Система "Честный знак" выступает одним из ключевых инструментов цифровизации потребительского рынка и борьбы с нелегальным оборотом. Агропромышленный комплекс - стратегически важная отрасль, где вопросы прослеживаемости и безопасности данных стоят особенно остро. Сотрудничество с "Агропромцифрой" позволит нам объединить экспертизу для создания еще более защищенных и эффективных решений для всех участников рынка АПК", - прокомментировал Демьянов.

Отмечается, что документ направлен на совместную работу в сфере инфобезопасности государственных информационных систем и повышение эффективности процессов маркировки и прослеживаемости товаров в агропромышленном комплексе (АПК). Ключевые цели сотрудничества - противодействие киберугрозам и проведение совместных отраслевых мероприятий.

"Мы уверены, что интеграция с системой "Честный знак" и обмен лучшими практиками в области кибербезопасности позволят значительно усилить защищенность государственных информационных систем и вывести контроль за оборотом сельскохозяйственной продукции на новый качественный уровень. Это важный шаг к построению прозрачной и технологичной агропродовольственной цепи в стране", - приводит ЦРПТ слова Чебуниной.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ТАСС - информационный партнер выставки.