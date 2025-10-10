Минтранс направит регионам более 100 млрд рублей на обновление транспорта

С 2026 года субъектам будут предоставлены прямые субсидии на обновление автобусов в размере 7,9 млрд рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ направит более 100 млрд рублей на обновление парка транспортных средств в регионах, говорится в сообщении министерства.

"Также продолжится программа льготного лизинга по линии ГТЛК в объеме 2,4 млрд рублей. Общий объем поддержки регионов на обновление парка транспортных средств по линии Минтранса превысит 100 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день регионам РФ поставлено более 420 трамваев и 286 электробусов. Также обновлено более 240 км трамвайных путей и 16 тяговых подстанций.