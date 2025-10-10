Мэр Львова предупредил горожан об отсутствии отопления

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе в ближайшие несколько недель не смогут подать отопление для жителей на фоне дефицита газа в хранилищах.

"Что касается отопления - действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление", - написал Садовый в своем Telegram-канале. Как рассказал мэр Львова, у города по состоянию на октябрь лишь 8 млн куб. м газа, в то время как для полноценного прохождения отопительного периода в октябре нужно 18 млн куб. м газа. "Их нет сегодня", - заявил Садовый.

По его словам, власти обеспечивают отоплением только школы и больницы. Остальным жителям Львова Садовый посоветовал самим заботиться о себе. "Организуйте для себя альтернативные источники тепла", - предложил глава города.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в этом году отопительный сезон на Украине будет сложнее предыдущего. Он подтвердил, что в стране будут отключения газа.

Минэнерго Украины планирует накопить к этому отопительному сезону в подземных хранилищах 13,2 млрд куб. м газа. На 1 октября в украинские подземные хранилища газа было закачано 12,86 млрд куб. м. В прошлый отопительный сезон Украина забрала из газохранилищ почти весь газ, кроме того, в прошлую зиму ряд предприятий обязывали снижать потребление газа. Помимо этого, из запланированных на этот год 13,2 млрд куб. м около 2 млрд - не украинский газ. По состоянию на 28 июля в общем объеме газа в хранилищах находилось 1,89 млрд куб. м в режиме так называемого таможенного склада. Это означает, что владельцы газа могут в любой момент забрать его с хранения.

Проблема газового дефицита возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.