Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Михаил Валов возглавил ключевое спутникостроительное предприятие "Решетнев"

Евгений Нестеров уволился с этой должности, сообщили в Роскосмосе
Редакция сайта ТАСС
14:53
обновлено 14:59

Михаил Валов

© Администрация ЗАТО г. Железногорска Красноярского края

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава ключевого спутникостроительного предприятия России АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) Евгений Нестеров уволился с должности. Как сообщили в госкорпорации, новым генеральным директором назначен Михаил Валов, с начала года работавший на посту генерального конструктора компании.

"На основании заявления с просьбой об освобождении с должности по собственному желанию Евгений Нестеров завершил работу на посту генерального директора АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева". Новым главой предприятия назначен Михаил Валов", - говорится в сообщении. 

Россия