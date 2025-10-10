Михаил Валов возглавил ключевое спутникостроительное предприятие "Решетнев"

Евгений Нестеров уволился с этой должности, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава ключевого спутникостроительного предприятия России АО "Решетнев" (входит в Роскосмос) Евгений Нестеров уволился с должности. Как сообщили в госкорпорации, новым генеральным директором назначен Михаил Валов, с начала года работавший на посту генерального конструктора компании.

"На основании заявления с просьбой об освобождении с должности по собственному желанию Евгений Нестеров завершил работу на посту генерального директора АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева". Новым главой предприятия назначен Михаил Валов", - говорится в сообщении.