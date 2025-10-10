Глава ОТП банка: применение ИИ без критического мышления может повлечь нелепые ситуации

Илья Чижевский отметил, что часто молодые люди приходят со знаниями, но с отсутствием необходимых для работы навыков

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Применение искусственного интеллекта (ИИ) требует от пользователей критического мышления и понимания работы алгоритмов ИИ. Такое мнение на сессии "Финополиса-2025", посвященной теме обучения, озвучил президент ОТП банка Илья Чижевский.

"Использование искусственного интеллекта, использование его инструментов - это будет некая базовая история, однако ее нельзя использовать без критического мышления. Нужно обладать, с одной стороны, критическим мышлением, с другой стороны - знанием, как работают эти алгоритмы, чтобы не оказаться в довольно неловкой, нелепой, а может быть и неприятной ситуации. То есть тут развивая историю пользования, нужно также развивать историю и ограничений, и критического мышления тем результатом, который вы видите", - сказал он.

Говоря об обучении своих сотрудников, глава ОТП банка отметил, что часто молодые люди приходят со знаниями, но с отсутствием необходимых для работы навыков.

"И вот с этим уже приходится работать внутри, и эту работу никто за нас не сделает", - подчеркнул Чижевский.

