Экспорт продукции АПК Кубани может превысить $4 млрд к 2030 году

Также перед регионом стоит задач до конца года обеспечить объем экспорта на сумму $2,59 млрд

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Краснодарский край наращивает объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, он может превысить $4 млрд к 2030 году. Для развития отрасли регион в рамках выставки "Золотая осень" подписал соглашение о сотрудничестве с федеральным центром развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, сообщила пресс-служба администрации края.

"Перед регионом стоит задача до конца года обеспечить объем экспорта продукции АПК на сумму $2,59 млрд. В перспективе до 2030 года агроэкспорт Кубани должен превысить $4 млрд", - прокомментировал и. о. заместителя губернатора края Андрей Коробка.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество сторон в реализации национальных, федеральных и региональных проектов, касающихся внешнеторговой деятельности и развития агроэкспорта, а также вовлечение сельхозпредприятий в экспортную деятельность. Подписи на документе поставили и. о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека и руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

"География наших поставок охватывает около 100 стран мира, а доля готовой продукции в экспорте достигла 50%. Важно, что есть значительный рост по ключевым направлениям: по итогам прошлого года экспорт мясной и молочной продукции увеличился на 30%, продукции глубокой переработки зерна - на 20%, а растительного масла - на 40%", - отметил Дерека.

Руководитель федерального центра "Агроэкспорт" напомнил, что президент РФ поставил задачу к 2030 году нарастить объем экспорта продукции АПК до $55 млрд в денежном выражении. "На Краснодарский край как на ключевой аграрный регион возложены большие надежды. Кубань помимо сырья успешно наращивает агроэкспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Федеральный центр "Агроэкспорт" со своей стороны готов оказать необходимую поддержку предприятиям-экспортерам", - сказал Ильюшин, слова которого приведены в сообщении.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

