Налоговый вычет по семейным инструментам сбережений увеличится до 1 млн рублей

Каждый из родителей сможет получить вычет по взносам в пользу детей в размере до 500 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 тыс. до 500 тыс. рублей на каждого родителя. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Так, получить единый налоговый вычет в размере до 500 тыс. рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно.

"Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей", - подчеркнули в Минфине.

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Отмечается, что инициатива подготовлена по поручению президента РФ и направлена на создание дополнительных налоговых стимулов для семейных инструментов сбережений.