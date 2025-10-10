В АО "Решетнев" сформируют комиссию для повышения эффективности

Передней поставили задачи по обеспечению выполнения производственных программ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ведущие предприятия и институты российской ракетно-космической отрасли составят специальную комиссию для повышения эффективности спутникостроительного предприятия "Решетнев" (входит в Роскосмос), где 10 октября произошла смена руководства. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Принято решение о формировании специальной комиссии из числа ведущих отраслевых предприятий и институтов для повышения эффективности деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед комиссией поставлены задачи по обеспечению выполнения производственных программ и разработке мер по совершенствованию деятельности с точки зрения финансов и организации.