Мосбиржа обучила ИИ-агента биржевым операциям

Биржа пока не готова запускать его для массовой аудитории

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. ИИ-агент Московской биржи обучен для проведения биржевых операций, однако запускать его для массовой аудитории пока не готовы. Об этом в рамках форума "Финополис-2025" заявил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

"Честно вам признаюсь, мы уже научили его [ИИ-агента] делать операции, в том числе и биржевые. Вот такой я, может быть, сделаю анонс сейчас. Но вопрос - а готовы ли мы сейчас выпускать этого агента на массовую аудиторию? Наверное, нет. Потому что есть все-таки определенные вопросы, связанные с тем, а есть ли регулирование для этого, как это хранится. Потому что, если берем, например, классического брокера, там все четко понятно, где протоколы хранятся, где ключи сохраняются. А если ИИ-агент в чате это сделал? Пока это такая серая зона, и мы ее проходим", - сказал Алутин.

Он рассказал, что Мосбиржа внедрила в работу ИИ-агента, который самостоятельно переразмещает депозиты. Аудитория "достаточно легко и просто приняла эту возможность": сейчас 60% клиентов биржи автоматически "ставят галочку, и вклады сами переоткрываются" благодаря действию механизма страхования вкладов.

"Биржевые инструменты, достаточно, на мой взгляд, для простого человека сложные. Есть классические депозиты - там уже больше 70 триллионов размещено, здесь 10-15 триллионов находятся. И вот как раз между ними достаточно большая пропасть. <...> Достаточно сложно простому человеку, который не имеет определенных навыков, найти те или иные инструменты. Наш FGPT (финансовый чат-бот) пока это выглядит как ассистент. <...> Должны быть четкие правила взаимодействия ИИ-агентов для того чтобы потребитель получал надежный продукт", - подчеркнул Алутин.

