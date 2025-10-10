Трамп: Китай может ввести экспортный контроль редкоземельных элементов

По словам президента США, КНР рассылают письма с соответствующей информацией "по всему миру"

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Китай может ввести меры экспортного контроля в отношении продукции, связанной с редкоземельными элементами.

"В Китае происходят очень странные вещи! Они становятся очень враждебными и рассылают письма странам по всему миру, в которых заявляют, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы производства, имеющие отношение к редкоземельным металлам, и практически на все, что только можно, даже если это не производится в Китае", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Никто никогда не видел ничего подобного, но, по сути, это "заблокирует" рынки и усложнит жизнь практически всем странам мира, особенно Китаю", - написал Трамп.