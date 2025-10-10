Fiskeribladet: в Норвегии опасаются, что не договорятся с РФ о рыболовных квотах

СТОКГОЛЬМ, 10 октября. /ТАСС/. Переговоры между Россией и Норвегией об управлении рыбными ресурсами в Баренцевом море в 2026 году сталкиваются с трудностями. В Норвегии опасаются, что обе стороны впервые за многие десятилетия могут не договориться, сообщает норвежская газета Fiskeribladet со ссылкой на источники.

По информации издания, серьезные разногласия произошли на фоне санкций Осло против Москвы. Летом российская сторона запросила экстренное заседание для их обсуждения. Вторая встреча прошла 6 октября, однако дата основных переговоров так и не была назначена.

Источники газеты выразили сомнения в том, что переговоры о рыбных ресурсах между странами состоятся. При этом стороны договорились продолжить переговоры.

Сотрудничество Российской Федерации и Королевства Норвегия осуществляется на основе соглашения между правительством СССР и правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в области рыболовства от 11 апреля 1975 года и соглашения между правительством СССР и правительством Королевства Норвегия о взаимных отношениях в области рыболовства от 15 октября 1976 года. Как правило, объемы вылова определяют по итогам ежегодной двусторонней комиссии по рыболовству в конце октября.