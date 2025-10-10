Трамп пригрозил "массированным повышением пошлин" на товары из Китая

Президент США подчеркнул, что будет вынужден финансово противодействовать "враждебному приказу"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден финансово противодействовать "враждебному приказу" Китая и рассматривает в качестве одной из мер "массированное повышение пошлин" на китайские товары.

"В зависимости от того, что Китай скажет по поводу враждебного "приказа", который они только что издали, я буду вынужден, как президент Соединенных Штатов Америки, финансово противодействовать их шагу. Одна из мер, которые мы сейчас просчитываем - это массированное повышение пошлин на китайские товары, поступающие в Соединенные Штаты Америки", - заявил Трамп, также утверждая, что Пекин может ввести меры экспортного контроля в отношении продукции, связанной с редкоземельными элементами.

Трамп добавил, что у США есть ответ на каждый элемент, который "Китай смог монополизировать". "В конечном счете, хотя это и может быть болезненно, в итоге это будет очень хорошо для США", - сказал он, отметив, что "многие другие контрмеры также серьезно рассматриваются".