"Пятерочка" стала лидером среди сетевых магазинов по количеству закупок россиян

На рынке продолжается переток потребительского трафика к маркетплейсам, сказано в исследовании потребительской панели РОМИР

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сеть продовольственных магазинов "Пятерочка" заняла первое место в рейтинге торговых сетей по объему закупок россиян во втором квартале 2025 года, сказано в исследовании потребительской панели РОМИР.

"Торговая сеть "Пятерочка" во втором квартале 2025 года заняла первое место в рейтинге торговых сетей, в которых закупаются россияне, и стала абсолютным лидером среди покупателей всех возрастов - от молодежи до аудитории 65+", - сказано в сообщении.

По данным аналитиков, среди молодежи до 24 лет и жителей в возрасте 45-54 и 65+ на втором месте находится магазин "Магнит у дома", тогда как у группы 25-44 лет - маркетплейс Ozon. Третье место разделили онлайн-ретейлеры Ozon и Wildberries. В старших возрастных категориях (55-64 и 65+) в топ-5 вошел и дискаунтер "Чижик".

На рынке продолжается переток потребительского трафика к маркетплейсам, форматам "у дома" и городским хард-дискаунтерам. Так, с сентября 2024 по август 2025 года по сравнению с прошлым периодом денежные траты выросли на 16%, средний чек - на 12%, частота покупок - на 4%, при этом число позиций в чеке сократилось на 13%, отмечают эксперты.

Исследование проводилось на основе анализа чеков 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств в более чем 240 городах.