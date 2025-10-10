Сбер анонсировал появление ИИ-налогового агента

Виртуальным ассистентом по этой теме пользуются около 50 тыс. клиентов, заявила глава брокерского бизнеса банка Аиша Кубезова

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Около 50 тыс. клиентов Сбера пользуются виртуальным ассистентом по налоговым консультациям, 90% обращений по брокерскому обслуживанию не доходят до оператора. В дальнейшем Сбер планирует запустить налогового ИИ-агента, заявила в рамках форума "Финополис-2025" глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

"Брокер - это не только какие-то сервисы, но и, в первую очередь, дополнительные возможности. Мы уже реализовали в прошлом году в виртуальном ассистенте консультацию по налогам. И мы видим то, что это большой спрос вызывает у инвесторов. Уже 50 тыс. наших клиентов пользуются виртуальным ассистентом. По всему брокерскому обслуживанию уже 90% обращений не доходят до оператора. <…> В ближайшее время мы представим клиентам индивидуального налогового агента, который посмотрит на его портфель и даст рекомендацию, что у него происходит с портфелем и как его оптимизировать", - сказала Кубезова.

Она отметила, что с помощью искусственного интеллекта Сберу удалось добиться такого качества предоставления услуг, что "клиентам достаточно ИИ-агента и его информации".

"Это позволяет нам экономить десятки миллионов рублей, а клиентам получать оперативную информацию по его запросу", - отметила Кубезова.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером "Финополиса-2025".