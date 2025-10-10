"Т-Технологии": финтех-компании могут увеличить долгосрочность мышления

Глава группы "Т-Технологии" Станислав Близнюк отметил, что финтех-компании могут предложить пути решения проблемы краткосрочного мышления как для физических клиентов, так и для юридических

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Финтех-компании могут оказать содействие в развитии долгосрочности мышления физических и юридических лиц. Такое мнение выразил глава группы "Т-Технологии" Станислав Близнюк в рамках форума "Финополис", говорится в сообщении компании.

"Сейчас тебе говорят: нажми кнопочку и получишь эндорфин. Это все приводит к краткосрочному мышлению, то есть ты не задумываешься о будущем. В мире искусственного интеллекта долгосрочная перспектива на самом деле важна, и поэтому одна из задач финтех-компаний - развивать и раскачивать долгосрочное мышление", - сказал Близнюк в ходе сессии "Человек в эпоху финтеха: защита или гиперопека?".

По его словам, финтех-компании могут предложить пути решения проблемы краткосрочного мышления как для физических клиентов, так и для юридических.

"Надо развивать ипотеки и другие инструменты долгосрочных сбережений для физических лиц. И после этого физические лица смогут помочь увеличить долгосрочное мышление у B2B-сектора", - пояснил Близнюк, чьи слова приводятся в сообщении.

Спикер отметил, что краткосрочное мышление у юридических лиц связано с нежеланием нести ответственность за своих сотрудников и инвестировать в кадры на более раннем этапе, а также с привычкой запускать краткосрочные бизнесы.

"В сотрудников нужно вкладываться - и вкладываться на как можно более раннем этапе. Поэтому мы на примере Центрального университета как раз-таки хотим показать, что взращиваем сотрудников не только для себя, а для всех", - сказал Близнюк, чьи слова приводятся в сообщении.