Путин разрешил продать "Трансресурсу" два завода института "НАМИ"

Президент России дал правительству трехмесячный срок на реализацию указа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Два завода государственного автомобильного и автомоторного института "НАМИ" могут быть проданы частной компании "Трансресурс". Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о продаже 2,2 млн акций Уральского завода авто-текстильных изделий в Свердловской области и о продаже 63,9% акций завода фрикционных и термостойких материалов в Ярославле. Предприятия будут проданы "Трансресурсу" по цене не ниже рыночной стоимости их акций.

Глава государства дал правительству РФ трехмесячный срок на реализацию указа.