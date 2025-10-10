Морковь в сентябре в России подешевела на 16,6%

Цены снизились также на белокочанную капусту, свеклу, яблоки и виноград

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость моркови в России в сентябре 2025 года снизилась на 16,6%, картофеля - на 15,2%, репчатого лука - на 14,8%. В целом цены на плодоовощную продукцию за этот период снизились на 3,5%, сообщается в материалах Росстата.

Также в сентябре подешевела белокочанная капуста на 12,8%, столовая свекла - на 12,3%, яблоки - на 12%, виноград - на 9,9%. В то же время цены на помидоры выросли на 22,7%, сладкий перец - на 7,5%, апельсины - на 4,9%, бананы - на 3,5%.

Кроме того, наблюдалось снижение цен на икру лососевых рыб - на 1,2%. В то время как кальмары мороженые подорожали на 1,2%, рыба соленая, маринованная, копченая - на 0,7%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) - на 0,6%, консервы рыбные в масле - на 0,5%.

В группе мясопродуктов снизились цены на мясо индейки на 0,4% и баранину на 0,3%. При этом печень говяжья и свиная подорожала на 1,7%, мясо кур - на 1,6%, говядина - на 1,1%, свинина - на 1%, фарш и консервы мясные - на 0,9%, мясокопчености - на 0,8%, сосиски, сардельки, колбасы вареные - на 0,7%, колбасы полукопченые и варено-копченые, кулинарные изделия из птицы - на 0,5%.

Также в сентябре текущего года снижение цен было отмечено на масло оливковое - на 2,8%, молоко сгущенное и какао - на 0,7%, рис, соль поваренную, чай черный и йогурт - на 0,5%.

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на яйца куриные - на 4,4%, жевательную резинку - на 2%, сухие супы в пакетах - на 1,3%, крупу гречневую, кофе натуральный в зернах и молотый - на 1,1%, хлеб пшеничный, а также цены в общественном питании - на 0,9%, мед - на 0,8%, национальные сыры и брынзу, хлеб ржаной, булочные изделия сдобные, торты, сухие приправы, специи - на 0,7%, молоко ультрапастеризованное, сахар-песок, вина крепленые - на 0,6%.