Отдых в ОАЭ в сентябре подорожал на 22%

В то же время поездки на Черноморское побережье стали дешевле на 8,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость туристических поездок в ОАЭ для россиян в сентябре 2025 года выросла на 22,4% по сравнению с августом, в то же время отдых на Черноморском побережье России подешевел на 8,6%, следует из данных Росстата.

"Среди услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки на отдых в ОАЭ +22,4%", - говорится в документе.

Кроме того, выросли цены на турпоездки во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд (+16,7%), Египет (+14%,) Белоруссию (+3,9%), Казахстан и Узбекистан (+2,6%.) Снизились цены на поездки в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию (-1%).

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха снизились цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России (-8,6%), речной круиз на территории России (-3,2%), путевки в дома отдыха, пансионаты (-3,1%), проживание в гостинице четыре-пять звезд (-2,6%), экскурсионные туры по России (-1,8%), путевки в санатории (-1,7%), проживание в гостинице "две звезды" (-1,2%) и трехзвездочном отеле (-0,8%).

В то же время поднялись цены на билеты в театры - на 1,9%, автобусные экскурсии и билеты в музеи и на выставки - на 0,8%, сообщили в ведомстве.