Сбер начал тестировать новые брокерские продукты на ИИ-профилях клиентов

Глава брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова отметила, что в мире уже реализована мультиагентная система, объединяющая сантимент-агента и агента, определяющего объемы и волатильность рынка

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Сбер запустил исследования новых брокерских продуктов с помощью ИИ-профилей клиентов. Это позволило сократить время исследования продуктов с трех недель до суток, сообщила в рамках форума "Финополис-2025" глава брокерского бизнеса Сбербанка Аиша Кубезова.

"Мы действительно активно используем ИИ-агентов в тех процессах, которые могут либо сократить нам расходы, либо улучшить качество. <…> У меня 55 команд, которые разрабатывают брокерские продукты. И перед тем, как выпустить продукт <...>, мы проводим качественные исследования. Команда создала ИИ-помощника по исследованию. На основании сотни интервью мы создали ИИ-профили клиентов. И теперь, вместо того, чтобы тратить на исследование от двух до трех недель, команда тратит на это один день. Мы в два раза увеличили количество проведенных интервью и в три раза увеличили проверку гипотез", - сказала Кубезова.

Будущее в Сбере видят в создании мультиагентной системы. По словам Кубезовой, в мире уже реализована мультиагентная система, объединяющая сантимент-агента (агент, делающий прогноз на основании суммаризации новостей и их тональности, фундаментального агента (агент, делающий анализ на фундаментальных данных компании) и агента, определяющего объемы и волатильность рынка.

"И они дискутируют друг с другом, то есть происходит процесс дебатов. <...> И заканчивается условно-конечное предложение по инструменту, когда они придут к консенсусу. В зависимости от дискуссии они в конце определяют - купить либо продать. Такую систему анализировали в течение четырех месяцев и такая мультиагентная система оказалась более эффективной, чем классический бенчмаркинг либо фундаментальный анализ. Естественно, рынок у нас другой. Просто скопировать это решение было бы неразумно, но мы двигаемся в том направлении. Учитывая факторы, которые есть на российском рынке, мы хотим перестроить мультиагентную систему и дать это клиентам", - добавила Кубезова.

Ранее она сообщила о намерении Сбера запустить налогового ИИ-агента.

