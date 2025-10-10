Эксперт Крайнов: ИИ не научится принимать управленческие решения в ближайшие годы

При этом искусственный интеллект справляется с поставкой данных для принятия таких решений

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) не умеет принимать управленческие решения и не научится это делать в ближайшие годы, такое мнение выразил на полях "Финополиса-2025" директор по развитию технологий ИИ "Яндекса" Александр Крайнов. При этом ИИ справляется с поставкой данных для принятия таких решений.

"Когда мы принимаем управленческие решения, есть много факторов, которые мы - осознанно или неосознанно -извлекаем из общения с людьми. Это важный для нас сигнал. Мы же принимаем решения не [только] на основе чисел, но и на основе общения и взаимодействия с людьми тоже, - сказал Крайнов. - И в этой части нам равных нет. Я не готов говорить, что ИИ никогда не сможет. Но по крайней мере сейчас [он] и близко не умеет [принимать управленческие решения]. И, кажется, в ближайшие годы не научится".

Крайнов отметил, что ИИ может поставлять большое количество данных для принятия управленческих решений, но принимать их полностью самостоятельно - нет. "Во всех тех случаях, когда нам важно учитывать мнение людей или просто особенности конкретных людей, которые потом будут эти решения воплощать в жизнь, - там пока без человека не получится", - добавил эксперт.

