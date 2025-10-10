В Карелии вблизи Ладоги построят четырехзвездочный экоотель

Проект включает в себя создание многофункционального гостиничного комплекса

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса в поселке Микли вблизи Ладожского озера. Проект будет реализован при поддержке корпорации "Туризм.РФ" по нацпроекту "Туризм и гостеприимство", отметили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

"Территория для отеля выбрана в окружении заповедного леса на горно-холмистых ландшафтах национального парка "Ладожские шхеры", на берегу излучины озера Метсоланселькя, одного из заливов крупнейшего пресного водоема Европы - Ладожского озера. Общая площадь составит более 14 тысяч кв. м. В отеле запланировано создание 128 номеров разного уровня комфортности, в том числе часть из них будут оборудованы специально для маломобильных групп населения", - сказано в сообщении.

По данным Главгосэкспертизы, проект включает в себя создание многофункционального гостиничного комплекса. В нем разместят 82 номера на 226 человек, спа-центр с крыто-открытым бассейном и банным комплексом, ресторан, конференц-залы и административный блок.

"Гостиничный комплекс спроектирован как здание переменной этажности, максимальная - семь этажей. В плане здание - многоугольник неправильной асимметричной формы, площадь этажей уменьшается от нижнего к верхним, создавая эффект природной, а не рукотворной формы. Объем здания разделен общим остекленным атриумом на два равнозначных, асимметричных крыла, при этом второй свет атриума предусмотрен вплоть до седьмого этажа, переменной плане формы - от второго к вышележащим этажам он становится уже, напоминая расщелину в скале", - рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Оксана Пономарева.

На территории объекта запланировано строительство 11 отдельно стоящих двухэтажных коттеджей, двух сблокированных коттеджей высотой в два этажа, а также банного комплекса и чайного домика, добавили в Главгосэкспертизе. Кроме того, проект предполагает строительство вспомогательных и технических помещений, а также благоустройство вокруг отеля. Там создадут семь беседок для отдыха и конференц-павильон. Застройщиком выступает компания "Туристический комплекс Ладога", генеральный проектировщик - "Пауэр технолоджис".