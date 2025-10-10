Под Ярославлем запустили завод по производству катализаторов и адсорбентов

Потребителями продукции, в частности, станут нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические комплексы и металлургические комбинаты

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Завод по производству отечественных алюмооксидных катализаторов и адсорбентов запустили в городе Тутаеве Ярославской области. За первый год работы предприятия в бюджет региона поступит не менее 110 млн рублей налоговых поступлений, сообщили ТАСС в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"При поддержке ВЭБ.РФ в Тутаеве (Ярославская область, моногород) создан завод полного цикла по производству отечественных алюмооксидных катализаторов и адсорбентов. Проект реализует ООО ТКЗ "Реал Сорб" (входит в группу компаний "Реал Сорб"). <...> Только за первый год работы предприятия в консолидированный бюджет Ярославской области поступит не менее 110 млн рублей налоговых поступлений (без учета налоговых льгот)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятие - полного производственного цикла. Оно способствует увеличению объемов выпускаемой продукции и решает проблему сырьевой импортозависимости. Потребителями продукции станут нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические комплексы, металлургические комбинаты и газоперерабатывающие заводы. Сообщается, что средняя зарплата на заводе составит 75 тыс. рублей.

Как отметил на открытии губернатор региона Михаил Евраев, в Тутаеве создана территория опережающего развития, здесь реализуются проекты на площадях промышленного парка "Мастер" и в индустриальном парке "Тутаев", строятся и развиваются заводы при поддержке корпорации развития региона и партнеров. "Данные процессы способствуют импортозамещению, созданию новых рабочих мест и укреплению экономики региона. В 2021 году в ТОР Тутаева было восемь резидентов, в прошлом году удалось привлечь еще 12. В настоящее время здесь 20 организаций и предприятий", - цитирует пресс-служба Евраева.

По словам главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирины Макиевой, завод будет производить продукцию, которую ранее необходимо было закупать за границей, а нефтехимические и металлургические заводы получат возможность закупать сырье на российском рынке. "Наш проект является уникальным для отрасли, поскольку объединяет передовой отечественный промышленный опыт, инновационные технологии и стратегическое партнерство с государством, формируя новый региональный центр компетенций в центральной России. Его реализация станет значимым вкладом в развитие промышленного потенциала региона и общероссийский процесс импортозамещения", - сказал глава ГК "Реал Сорб" Алексей Зеленов.

Как добавили в пресс-службе, соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году между правительством Ярославской области и ООО ТКЗ "Реал Сорб". В июле 2024 года ВЭБ.РФ выдал льготный займ на сумму порядка 250 млн рублей при стоимости проекта почти 900 млн рублей. "В декабре 2024 года предприятие получило статус резидента территории опережающего развития, создаваемой на территории моногорода Тутаев, что позволяет получать государственную поддержку в виде налоговых льгот", - отмечается в сообщении.