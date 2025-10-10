Мосбиржа планирует обучать пользователей финансового ИИ-бота

Это нужно чтобы создавать корректные финансовые отчеты и планировать бюджеты, рассказал старший управляющий директор биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин

СИРИУС /федеральная территория/, 10 октября. /ТАСС/. Московская биржа планирует обучать пользователей своего финансового AI-ассистента FinGPT (бот для инвестиций, обученный на данных биржевых торгов) формулировке запросов для ИИ, чтобы создавать корректные финансовые отчеты и планировать бюджеты. В настоящее время пользователи не умеют корректно формулировать запросы, заявил в рамках форума "Финополис-2025" старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

"Когда мы запустили FinGPT, то думали, что это перевернет весь рынок. Однако люди не умеют правильно ставить запросы. Это ключевая проблема. Теперь наш следующий шаг - решить вопрос о том, как правильно договариваться, не используя "умные слова", как запромтить (сделать запром - прим. ТАСС) тот же GPT. И мы будем, соответственно, обучать людей правильно ставить запросы, потому что от запроса зависит то, как тебе "иишка" ответит. И это, наверное, ключевой момент, который мы в том числе должны делать. Раньше мы финансовую грамотность развивали, а сейчас будем развивать и грамотность населения в части того, как правильно использовать инструмент", - сказал Алутин.

