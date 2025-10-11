Стало известно, что россияне планируют купить на осенних распродажах

Согласно исследованию МТС AdTech, лидерами товарных категорий стали одежда и обувь

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян - 65% - на осенних распродажах 2025 года планируют купить одежду и обувь, сказано в исследовании компании МТС AdTech, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Одежда и обувь остаются лидерами товарных категорий в периоды распродаж: 65% россиян планируют покупать именно это, в этих же категориях развернется значительная конкуренция за внимание покупателей", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, каждый второй россиянин (49%) собирается покупать электронику, 36% респондентов - товары для дома и интерьера, а 34% - косметику и парфюмерию. Кроме того, зоотовары по востребованности в будущие периоды "Распродажи 11.11" и "Черной пятницы" будут пользоваться большей популярностью, чем товары для детей (16% и 14% соответственно). Мебель и товары для спорта в период скидок планируют покупать 13% россиян.

Самое важное при выборе товаров в сезон осенних распродаж для большинства россиян (71%) - максимальная скидка, качество товаров на втором месте у 67% опрошенных, а замыкает тройку важных для покупателей факторов - бесплатная доставка, ее указали 33% респондентов.

Россияне в основном не склонны уделять много времени покупкам. Так, большинство респондентов (40%) обычно тратит на покупки в период распродаж от 30 минут до одного часа. Практически каждый четвертый (23%) от одного часа до двух, 20% участников опроса тратят меньше 30 минут. Больше двух часов совершают покупки 17% респондентов. При этом большинство россиян (73%) редко или иногда испытывают раскаяние после покупок на распродаже, 6% делают это часто из-за избыточных приобретений, и только 22% никогда не сожалеют.

Опрос проводился в октябре 2025 года среди 2000 россиян старше 18 лет, проживающих на территории РФ.