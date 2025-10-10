Распределение межбюджетных трансфертов одобрили к первому чтению

Суммарно за три года планируется направить регионам 11,4 трлн рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила распределение межбюджетных трансфертов в размере 11,4 трлн рублей к первому чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы и проекта изменений бюджета на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов России.

"Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году объем межбюджетных трансфертов для выполнения обязательств регионами составит 3,6 трлн рублей, в 2027 году - 3,8 трлн рублей и в 2028 году - 4 трлн рублей. Суммарно за три года планируется направить регионам 11,4 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Заседание комиссии прошло под председательством главы Минфина РФ Антона Силуанова, зампреда Совета Федерации Николая Журавлева и первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова.

Значительная часть распределенных трансфертов - это дотации для устойчивости региональных бюджетов и повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы, добавили в Минфине.

Кроме того, законопроектом предусмотрено направление 30 новых субсидий и трех субвенций, которые не предоставлялись в 2025 году.

Впервые регионы увидели распределение большинства федеральных трансфертов уже в сентябре. В проекте бюджета на 2026 год распределено 99% от их объема. Такой высокий показатель превышает аналогичный показатель прошлого года и является максимальным за последние семь лет.