Правительство России ввело санкционные ограничения против Renault

Теперь федеральным, региональным и муниципальным структурам РФ, а также российским физическим и юридическим лицам запрещено совершать с концерном и его дочерними компаниями какие бы то ни было сделки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство России своим постановлением внесло французский концерн Renault в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых действуют ограничения. Документ опубликован на портале правовых актов.

Постановление принято во исполнение президентского указа 2022 года "О применении ответных специальных экономических мер". Правительство ведет перечни как компаний, в отношении которых введены простые ограничения, так и связанных с ВПК недружественных государств производителей.

Теперь федеральным, региональным и муниципальным структурам РФ, а также российским физическим и юридическим лицам будет запрещено совершать с Renault и ее дочерними компаниями какие бы то ни было сделки, включая внешнеторговые. Также постановление освобождает контрагентов Renault от исполнения финансовых и контрактных обязательств перед французской компанией.

Renault обладает давней историей работы в сфере военной промышленности - еще с Первой мировой войны. В 2025 году французское министерство вооруженных сил объявило о планах крупного автопроизводителя наладить производство боевых беспилотников на территории Украины. Позднее радиостанция France Info сообщила, что речь идет именно о Renault.