Росавиация опровергла открытие аэропорта Ростова-на-Дону

По соображениям безопасности он остается закрытым
Редакция сайта ТАСС
20:02

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Росавиация опровергла возобновление работы аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, он закрыт по соображениям безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

"Пресс-служба Росавиации не подтверждает информацию об открытии аэропорта Ростов-на-Дону (Платов). По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", - говорится в сообщении.

Ранее ряд региональных СМИ писал, что аэропорт Платов откроется 26 октября. 

РоссияРостовская область