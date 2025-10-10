Росавиация опровергла открытие аэропорта Ростова-на-Дону

По соображениям безопасности он остается закрытым

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Росавиация опровергла возобновление работы аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, он закрыт по соображениям безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росавиации.

"Пресс-служба Росавиации не подтверждает информацию об открытии аэропорта Ростов-на-Дону (Платов). По соображениям безопасности полетов он остается закрытым", - говорится в сообщении.

Ранее ряд региональных СМИ писал, что аэропорт Платов откроется 26 октября.