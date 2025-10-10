Трамп допустил, что США ограничат поставки в КНР не только ПО

Президент Соединенных Штатов упомянул самолеты, говоря о том, какие товары могут попасть под действие мер экспортного контроля

ВАШИНГТОН, 11 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон ограничит поставки в КНР не только программного обеспечения, но и многих других товаров. Соответствующее заявление он сделал 10 октября во время общения с журналистами в Белом доме.

На вопрос о том, какая еще продукция, помимо программного обеспечения, может попасть под действие мер экспортного контроля со стороны США, Трамп заявил, что таких товаров "значительно больше". "У нас есть самолеты, запчасти для самолетов", - продолжил он. "У них много самолетов Boeing, а у нас есть запчасти к ним", - подчеркнул глава американской администрации. Свое решение повысить на 100% пошлины в отношении КНР и ввести меры экспортного контроля на ПО он при этом назвал "ответным шагом". "Не я это начал, это просто ответ на их действия. Они направлены против всех нас, на весь мир", - заявил глава Белого дома.