В Кении заявили о заинтересованности в сотрудничестве с РФ в сфере энергетики

Посол республики Питер Мутуку Матуки добавил, что обе страны могли бы взаимодействовать и в области культуры

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 11 октября. /ТАСС/. Кения заинтересована в развитии сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики. Об этом заявил посол республики Питер Мутуку Матуки в ходе международного форума "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества".

"Мы можем сотрудничать в сфере энергетики. Россия - это супердержава в сфере энергетики", - сказал Матуки.

По его словам, Россия может помочь кенийцам создать объекты инфраструктуры.

"Нам нужны партнеры, нам нужны квалифицированные кадры. Около 200 студентов получают высшее образование в России. И я думаю, мы должны обсудить дальнейшее сотрудничество между кенийскими и российскими образовательными учреждениями", - добавил Матуки.

По его словам, страны также должны сотрудничать в сфере культуры.

"Кения - это ворота в Африку. И через Кению можно попасть на огромный африканский рынок, в котором миллиарды человек. Я думаю, это прекрасная возможность. Мы создали прекрасные условия для ведения бизнеса", - сказал Матуки.

Международный форум "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" проходит в Железноводске 9 и 10 октября. Организатор - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Форум объединил представителей более 20 государств мира, включая страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Китай.