В аэропортах Самары и Саратова сняли временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщила Росавиация.

"Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия ограничений на запасные аэродромы отправились два самолета, выполнявших рейсы в Самару, и два, которые летели в Саратов.