Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсию в ноябре 2025 года

По словам парламентария, повышение распространится на граждан старше 80, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации, а также работников угольной промышленности

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Социальный фонд РФ проведет в ноябре 2025 года очередной перерасчет пенсий: повышение коснется пожилых граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, членов летных экипажей гражданской авиации, работников угольной промышленности, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер с начала 2025 года составляет 8 907,70 рубля, а после удвоения - 17 815,40 рубля. Дополнительно к этому начисляется надбавка за уход - 1 314 рублей, проиндексированная с февраля на 7,3%. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста: удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация в том же размере. Если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15-1,9 раза. В результате житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тыс. рублей", - указал он.

Для летных экипажей и работников угольной промышленности перерасчет проходит ежеквартально - в феврале, мае, августе и ноябре, добавил парламентарий. "Доплата зависит от вредности и продолжительности спецстажа. Минимальный стаж для мужчин - 25 лет, для женщин - 20. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от прежнего оклада. В ноябре 2025 года выплаты в этой категории вырастут на 2-5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076. Перерасчет делается на основании данных ЕГИССО и трудовой книжки, дополнительные документы не нужны. Средняя прибавка составит 1 500 - 3 000 рублей", - отметил Говырин.

Кроме того, с начала года увеличены ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, пояснил парламентарий. "Индексация на 9,5% довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а с учетом набора социальных услуг (в натуральном выражении) - до 3 580 рублей. Работающим пенсионерам с 2025 года вновь начисляется ежегодная индексация страховой пенсии. После прекращения трудовой деятельности все накопленные индексации учитываются автоматически, и выплата назначается уже в полном объеме, без необходимости обращаться в СФР. В итоге сумма пенсии после перерасчета может заметно увеличиться, особенно если человек работал несколько лет подряд без индексации", - рассказал Говырин.

В среднем по РФ прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей, напомнил депутат. "Тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Проверить размер своей надбавки можно в личном кабинете на портале "Госуслуг" или через сайт Социального фонда России. Механизм перерасчета не требует подачи заявлений - все данные поступают в СФР автоматически, что позволяет начислить надбавки без задержек", - резюмировал он.