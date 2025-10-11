В СФ предложили ввести уголовную ответственность за рекламу нелегальных турфирм

Для опасных направлений, таких как альпинизм и горные маршруты, нужно ввести обязательное лицензирование, считает член комитета по науке, образованию и культуре Совфеда Айрат Гибатдинов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уголовную ответственность предложили ввести в СФ за повторное нарушение запрета рекламы нелегальных туристических фирм. Об этом ТАСС сообщил член комитета по науке, образованию и культуре Совфеда Айрат Гибатдинов.

"Для наиболее опасных направлений, таких как альпинизм и горные маршруты, необходимо ввести обязательное лицензирование, чтобы исключить участие случайных людей. Следует также существенно повысить административные штрафы за незаконную деятельность, в том числе за рекламу нелегальных групп, а за повторные нарушения предусмотреть уголовную ответственность", - сообщил Гибатдинов.

Контроль и регулирование должны вестись на федеральном уровне и активно поддерживаться региональными властями и правоохранительными органами, включая блокировку сайтов, предлагающих услуги "серых" гидов, отметил он.

Также сенатор сообщил, что ранее в ответ на его запрос с предложением усилить контроль в сфере организации туризма, включая введение лицензирования для наиболее опасных видов экскурсионной деятельности и возможности приостанавливать работу компаний, использующих нелегальных гидов, в Минэкономразвития сообщили, что ведомство ведет работу по регулированию сферы туризма, в том числе по "наведению порядка" среди экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников.

Сенатор назвал данные меры важным шагом, при этом отметив, что нужны комплексные меры, которые позволят "реально повысить безопасность туристов" и "очистить рынок от нелегальных исполнителей".