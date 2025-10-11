Мэрия Новосибирска: полигон "Левобережный" прекратит принимать мусор в 2026 году

Лимит приема отходов на полигоне исчерпан, сообщили в мэрии

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Лимит приема отходов на полигоне "Левобережный" в Новосибирске исчерпан, в 2026 году он полностью прекратит принимать мусор. Это приведет к перенаправлению твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигон, расположенный на другом берегу, сообщили ТАСС в пресс-центре мэрии города.

"Лимит приема отходов на полигоне "Левобережный" исчерпан. После принятия новой территориальной схемы полигон "Левобережный" будет исключен из территориальной схемы обращения с отходами. <…> В 2026 году "Левобережный" полигон полностью прекратит прием отходов", - сообщили в мэрии.

Уточняется, что весь поток отходов, включая ТКО, будет перенаправлен на полигон "Гусинобродский", который технически подготовлен для увеличения нагрузки. По данным пресс-центра, полигон оснащен весовым контролем и имеет необходимую инфраструктуру для приема и размещения объемов.

В мэрии напомнили, что на территории полигона "Левобережный" с октября 2024 года действует режим повышенной готовности. В сентябре этого года он перестал принимать все отходы, кроме твердых коммунальных - в частности, строительный мусор, остатки сырья и побочные продукты производства. Они направляются на "Гусинобродский" полигон. В мэрии со ссылкой на регионального оператора - компанию "Спецавтохозяйство" - сообщили, что пока тарифы на вывоз отходов в связи с изменением в транспортировке мусора не пересматриваются.

Рекультивацию полигона "Левобережный" планировалось начать в 2025 году, когда должны были завершиться проекты строительства двух комплексов мусоропереработки под Новосибирском.

О концессиях на комплексы ТКО

Возведение мусороперерабатывающих комплексов в регионе позволит рекультивировать заполненные полигоны, куда свозится мусор из Новосибирска и некоторой части агломерации. В частности, полигон "Левобережный", который почти исчерпал свой ресурс. Кроме того, на свалке почти ежегодно горит мусор, а рядом расположены многоквартирные жилые дома.

Первая концессия по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов под Новосибирском не была реализована. С 2016 года по 2022 год компания "Экология-Новосибирск" (ГК ВИС) так и не приступила к работам. Осенью 2023 года концессионером со сроком реализации 21 месяц стало на тот момент муниципальное предприятие Новосибирска "Спецавтохозяйство (САХ)". Отставание от графика работ оценивалось более чем в полгода. В августе 2025 года суд решил прекратить соглашение по одному из объектов, а в октябре по второму.

Реализовать проекты планируется с привлечением дочерних компаний структур областного правительства, сообщали ТАСС в министерстве ЖКХ региона.