В аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска отменили временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в аэропортах Волгограда, Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация.

"Волгоград, Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Во время действия ограничений на запасные аэродромы направили два самолета, выполнявших рейсы в Казань, и один, летевший в Нижнекамск.