Moneyman: в Москве займы на повседневные нужды берут реже, чем в других регионах

На долю таких запросов москвичей в общем объеме пришлось 28,3%, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Москвичи по итогам девяти месяцев 2025 года брали микрозаймы на повседневные нужды реже, чем жители других регионов - на долю таких запросов москвичей в общем объеме пришлось 28,3%. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), материалы есть в распоряжении ТАСС.

"По итогам девяти месяцев 2025 года (январь - сентябрь) меньше всего за такими займами обращались жители Москвы - на долю таких запросов в общем объеме пришлось 28,3%. Далее идут Чукотской автономной округ (29,2%), Магаданская область (30,1%), Ненецкий автономный округ (30,6%) и Камчатский край (31,2)", - отмечается в исследовании.

В топ-5 регионов с наибольшей долей в общем объеме запросов на займы с целью покрытия повседневных расходов по итогам января - сентября этого года вошли Калмыкия (44,2%), Тыва (43,7%), Удмуртия (43,1%), Тюменская область (42,4%) и Алтай (41,5%).

При этом, по данным исследования, средняя запрашиваемая сумма в топ-5 регионах, где доля запросов на такие займы минимальна, оказалась на 27,6% выше, чем в топ-5 регионов с наибольшей долей соответствующих запросов - 16,89 тыс. рублей против 13,23 тыс. рублей. То есть жителям регионов, где обращаются за такими займами, реже всего в моменте требуется больше заемных средств на свои потребности.

В выборке для анализа использованы данные 500 тыс. заявок на займы, поступивших со всей России.