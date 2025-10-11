Глава АКОРТ назвал причины тренда на уменьшение объемов продуктов

Шринкфляцию ускоряет изменение привычек потребителей, сообщил Станислав Богданов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тренд на шринкфляцию (когда производитель уменьшает количество или вес продукта в упаковке, при этом сохраняя прежнюю цену) в России в 2025 году обусловлен ростом сберегательной активности на фоне высоких процентных ставок по вкладам и изменением потребительских привычек, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Росту шринкфляции способствуют усиление сберегательных настроений на фоне высоких ставок по вкладам и тренд на изменение потребительских привычек", - сказал он.

По словам Богданова, все больше покупателей выбирают упаковки меньшего размера, чтобы можно было сразу съесть или использовать продукт, не храня и не выбрасывая остатки.

Производители же идут на уменьшение веса и размера упаковки, чтобы оптимизировать рост инфляционных издержек, сохранив при этом возможность для потребителя купить привычный продукт по прежней цене.

Шринкфляция может встречаться во всех категориях товаров: в бакалее, молочных продуктах, кондитерских изделиях, отметил глава АКОРТ.

Он добавил, что действующее законодательство в достаточной мере регламентирует порядок информирования покупателей о характеристиках товара, включая вес и объем - фактические параметры указываются на упаковке и на ценниках торговых сетей.