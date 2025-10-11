Владеющий Cartier холдинг подал 31 заявку в Роспатент

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Швейцарский холдинг Richemont International, владеющий рядом люксовых брендов, в числе которых Cartier, в 2025 году подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

По данным базы Роспатента, заявки холдинга связаны с его дочерними компаниями: Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai, Jaeger-LeCoultre. В заявках указываются логотипы "дочек", названия их коллекций, марок часов, аксессуаров на русском и английских языках.

В июле холдинг подал наибольшее количество заявок - 14 штук.

У холдинга уже зарегистрировано более 20 товарных знаков, которые также связаны с дочерними компаниями.