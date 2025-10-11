В Смоленской области прогнозируется рост урожая картофеля на 48%

За первые восемь месяцев 2025 года в регионе объемы производства продукции АПК выросли на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Рост урожая картофеля в Смоленской области, по предварительным прогнозам, составит около 48% и достигнет 16,7 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра сельского хозяйства Смоленской области Елена Романенко.

"Мы нарастили свои объемы в зерновых. Убрано рапса больше на 40% по сравнению с прошлым годом. На 48% больше убрано картофеля. Также по овощам мы приросли на 18%. <...> [Картофеля убрали] с площади 664 га, что позволило получить 16,7 тыс. тонн", - сказала она на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Замминистра отметила, что по данным Смоленскстата, на 1 сентября 2025 года во всех категориях хозяйств отмечался рост поголовья крупного рогатого скота на 27% - до 106,7 тыс. голов, в том числе коров - на 35,2% (до 51,3 тыс. голов), овец и коз - на 15,4% (до 21,8 тыс. голов). Романенко добавила, что валовой надой молока в хозяйствах региона превысил 114 тыс. тонн, что на 6,6% больше аналогичного периода прошлого года. Также было получено 217,7 млн. штук яиц (+ 9% к прошлому году).

Романенко отметила, что за первые восемь месяцев 2025 года в регионе объемы производства продукции АПК выросли на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Производство мясных консервов увеличилось в 3,2 раза, достигнув отметки в 18,9 млн. условных банок, также производство сыра выросло почти в 2,5 раза, составив объем в 4,7 тыс. тонн. Выработка колбасных изделий - на 37%, плодоовощных консервов - на 22%, а кондитерских изделий - на 18%", - добавила она.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом РФ ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ТАСС выступает информационным партнером выставки.